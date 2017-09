Sharapova ondanks uitschakeling trots na 'geweldig' US Open

"De afgelopen week was echt een prachtige ervaring", aldus Sharapova na haar 7-5, 4-6 en 2-6 nederlaag tegen de als zestiende geplaatste Letse Anastasija Sevastova in de vierde ronde in New York.

"Ik kan heel veel positiefs meenemen van dit toernooi. Ik heb mijn best gedaan en daar ben ik trots op. Het is geweldig dat ik weer mijn eerste Grand Slam heb gespeeld. Het was een fantastische mogelijkheid, een mogelijkheid waar ik heel dankbaar voor ben."

Sharapova werd bij de Australian Open in 2016 betrapt op dopinggebruik, wat haar een schorsing van vijftien maanden opleverde. Eind april keerde de vijfvoudig Grand Slam-winnares terug op de WTA Tour, maar ze kreeg geen wildcard voor Roland Garros en moest geblesseerd afhaken voor Wimbledon.

De organisatie van de US Open gaf de nummer 146 van de wereld wel een wildcard voor het toernooi dat ze in 2006 op haar naam schreef. Na zeges op de nummer twee van de wereld Simona Halep, Timea Babos en Sofia Kenin bleek Sevastova een maatje te groot.

"Ik had het gevoel dat ik vandaag iets te veel aan het nadenken was en te weinig op instinct speelde", analyseerde Sharapova, die in totaal liefst 51 onnodige fouten maakten tegenover slechts veertien voor Sevastova.

Doelwit

Sharapova stond ook bij haar vierde partij op Flushing Meadows geprogrammeerd in het Arthur Ashe Stadium. De als vijfde geplaatste Deense Caroline Wozniacki noemde het eerder in de week een "twijfelachtige" beslissing van de organisatie om iemand die terugkomt van een dopingschorsing voortdurend op het centre court te laten spelen.

Die discussie illustreerde nogmaals dat Sharapova nog meer dan in het verleden gespreksvoer is in de tenniswereld, maar de Siberische heeft daar naar eigen zeggen weinig problemen mee.

"Ik ben daar niet meer mee bezig", antwoordde Sharapova op de vraag of ze het gevoel heeft dat ze een doelwit is geworden. "Er is maar een manier om echt te antwoorden en dat is op de baan. Dat is ook het enige wat er toe doet voor mij."

"Ik heb al heel veel meegemaakt in mijn leven, maar ik heb nog steeds de honger voor meer, de wil om te blijven trainen. Zo lang ik dat heb, zal ik blijven tennissen."