Kvitova verrast favoriete Muguruza, Querrey vernedert Zverev

De als dertiende geplaatste Kvitova was in het Arthur Ashe Stadium in twee sets te sterk voor de tien plaatsen hoger ingeschaalde Muguruza (7-6 (3) en 6-3) en schaarde ze zich voor de tweede keer in haar carrière bij de laatste acht op Flushing Meadows.

De 27-jarige Tsjechische won Wimbledon in 2011 en 2014, maar speelt in New York pas haar tweede Grand Slam sinds ze eind vorig jaar een zware handblessure opliep toen ze in haar huis met een mes werd aangevallen door een inbreker.

Tegen Muguruza, die dit jaar Wimbledon op haar naam schreef, kwam Kvitova in de eerste set op een 1-4 achterstand. De Spaanse kreeg drie breakpoints op 1-5 in de zesde game, maar benutte die niet, waarna de wedstrijd kantelde in het voordeel van Kvitova.

De voormalig nummer twee van de wereld sloeg 24 winners tegenover maar zeven voor Muguruza en na bijna twee uur mocht ze de felicitaties in ontvangst nemen.

Williams

Kvitova neemt het in de kwartfinales op tegen Venus Williams, die in de vierde ronde in drie sets afrekende met de taaie Spaanse Carla Suarez Navarro: 6-3, 3-6 en 6-1.

De 37-jarige Williams, eerder dit jaar verliezend finaliste bij de Australian Open en op Wimbledon, staat voor de twaalfde keer in totaal en de tweede keer in de laatste zeven jaar bij de laatste acht op de US Open.

De andere kwartfinale in de onderste helft van het schema gaat tussen de Amerikaanse Sloane Stephens, die de Duitse Julia Görges versloeg, en de als zestiende geplaatste Anastasija Sevastova. De Letse was zondag verantwoordelijk voor de uitschakeling van Maria Sharapova.

Mannen

Bij de mannen zijn er amper grote namen over in de onderste helft van het schema. Het is daardoor nu al zeker dat zondag minimaal één tennisser de eerste Grand Slam-finale uit zijn loopbaan zal spelen.

Sam Querrey kandideerde zich in de vierde ronde nadrukkelijk voor die rol. De als zeventiende geplaatste Amerikaan liet bij zijn thuistoernooi geen spaan heel van de als 23e ingeschaalde Duitser Mischa Zverev: 6-2, 6-2 en 6-1.

"Ik had haast niet beter kunnen spelen", glunderde Querrey, die bij zijn derde poging in de vierde ronde voor de eerste keer de kwartfinales haalde in New York.

De halve finalist van Wimbledon was na 77 minuten en achttien aces klaar met Zverev en is de eerste Amerikaanse man bij de laatste acht sinds Andy Roddick in 2011.

Anderson

In de kwartfinales komt Querrey een ander servicekanon tegen. De Zuid-Afrikaan Anderson verloor in de vierde ronde tegen de Italiaanse veteraan Paolo Lorenzi voor de eerste keer deze US Open een servicegame, maar dat kostte hem niet de partij: 6-4, 6-3, 6-7 (4) en 6-4.

De 31-jarige Anderson, als 28e geplaatste in New York, was goed voor achttien aces en 54 winners tegen Lorenzi en dat was ruim voldoende voor zijn tweede kwartfinaleplaats bij de US Open, na 2015. Die prestatie staat als zijn beste resultaat op een Grand Slam.

Eerder op zondag sloegen ook de Argentijn Diego Schwartzman en de Spanjaard Pablo Carreño Busta zich naar de kwartfinales.

Bertens

In het dubbelspel was er succes voor Kiki Bertens, De Wateringse, die er in het enkelspel al in de eerste ronde uitvloog, won met haar Zweedse partner Johanna Larsson van het Amerikaanse koppel Julia Boserup en Nicole Gibbs: 6-2 en 6-3. De partij duurde iets meer dan een uur.

In de derde ronde wachten op papier moeilijker tegenstanders. Bertens en Larsson nemen het dan op tegen het als zevende geplaatste Tsjechische duo Katerina Siniakova en Lucie Hradecka.