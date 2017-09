Federer en Nadal voegen zich bij laatste zestien spelers op US Open

Vijfvoudig kampioen Federer ontdeed zich op het centre court zonder setverlies van de Spanjaard Feliciano Lopez. Na een uur en drie kwartier stond er 6-3, 6-3 en 7-5 op het scorebord in het Arthur Ashe Stadium.

In de eerste rondes had de 36-jarige Zwitser nog vijf sets nodig. Zowel tegen Frances Tiafoe als Mikhail Youzhny moest de negentienvoudig Grand Slam-winnaar heel diep gaan.

Tegen Lopez ging het Federer een stuk eenvoudiger af. Hij overtuigde met slechts zestien onnodige fouten op het Amerikaanse hardcourt en won zo ook zijn dertiende ontmoeting met de linkshandige Spanjaard, die weinig had in te brengen tegen de mondiale nummer drie.

Toch was Federer niet heel erg te spreken over zijn eigen spel. "In die eerste twee partijen dwongen mijn tegenstanders me tot het uiterste en dat gebeurde vandaag weer. Feliciano is altijd een lastige opponent, dus ik verwachtte al dat hij het me lastig zou maken."

Bij de laatste zestien treft Federer de Duitser Philipp Kohlschreiber. Hij won in drie sets van de Australiër John Millman: 7-5, 6-2, 6-4.

Nadal

Ook Federers 'eeuwige rivaal' Nadal drong door tot de achtste finales op Flushing Meadows. De Spaanse kampioen van 2010 en 2013 rekende eerder op de avond na een stroeve start af met de Argentijn Leonardo Mayer: 6-7 (3), 6-3, 6-1, 6-4.

Met name in het begin had Nadal het lastig tegen de Argentijn, die als 'lucky loser' profiteerde van de afmelding van Milos Raonic. Hij verloor de eerste set en werd daarna ook nog even getest door Mayer. "Ik kreeg in het begin van de tweede set ook nog wat breakpunten tegen."

"Ik weet niet hoeveel ik er zelf al had gehad tot ik mijn eerste benutte", zei de nummer één van de wereldranglijst, die slechts zes van zijn in totaal 25 breakkansen verzilverde. "Dat is niet best. Maar mentaal zat het wel goed, ik bleef knokken en van daaruit ging ik steeds beter spelen."

Zijn volgende opponent is de Oekraïner Alexandr Dolgopolov, die Viktor Troicki uit Servië slechts vijf games gunde: 6-1, 6-0, 6-4.