Organisatie US Open stuurt Fognini naar huis na uitschelden umpire

Fognini schold de umpire uit en beledigde haar. Hij verloor de wedstrijd tegen Travaglia afgelopen woensdag met 4-6, 6-7 (8), 6-3 en 0-6.

De nummer 26 van de wereld was in New York nog wel actief in het dubbelspel. Hij kreeg zaterdag te horen dat hij niet in actie mag komen met zijn dubbelpartner Simone Bolelli in de derde ronde op Flushing Meadows. Ook ontving hij een geldboete van 24.000 dollar (ruim 20.000 euro).

Het is niet de eerste keer dat Fognini wordt gestraft voor wangedrag. Drie jaar geleden gaf de organisatie van Wimbledon hem ook een geldboete vanwege het maken van obscene gebaren, het gooien met rackets en discussies met de scheidsrechter.

Eerder dit jaar zorgde de 30-jarige Fognini ook voor ophef op Wimbledon. Tijdens zijn partij met Andy Murray stak hij provocerend een vinger in zijn mond omdat hij zich ergerde aan de umpire.