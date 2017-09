Pliskova knokt zich naar vierde ronde US Open, Rojer door in dubbelspel

De 25-jarige Pliskova had bijna 2,5 uur nodig om de nummer 26 van de wereld op de knieën te krijgen: 3-6, 7-5 en 6-4.

De Tsjechische overleefde al met veel moeite de tweede ronde. Tegen de Amerikaanse Nicole Gibbs had ze drie sets nodig om de klus te klaren.

Tegen Zhang wist Pliskova aanvankelijk amper haar niveau te halen. De verliezend finaliste van vorig jaar verloor de eerste set en kwam ook in het tweede bedrijf een break achter.

Zhang mocht op 5-4 serveren voor de partij, maar Pliskova wist een matchpoint weg te slaan, waarna ze stand met een break gelijk trok en de set vervolgens alsnog pakte. In de beslissende derde set had de mondiale nummer één aan een late break genoeg voor de overwinning.

Svitolina

Elina Svitolina haalde eveneens de vierde ronde in New York. De als vierde geplaatste Oekraïense zette de Amerikaanse Shelby Rogers met 6-4 en 7-5 opzij.

Voor de als twaalfde geplaatste Jelena Ostapenko viel het doek. De winnares van Roland Garros verloor met 3-6 en 2-6 van de Russische Daria Kasatkina, die nu Kaia Kanepi treft.

Ostapenko leverde maar liefst zes keer haar opslag in en verspeelde in de eerste set een 3-0 voorsprong. In set twee kwam de Letse met 0-5 achter waardoor de partij gespeeld was.

Ook voor Agnieszka Radwanska betekende de derde ronde het eindstation. De als tiende gerangschikte Poolse ging met 5-7, 6-4 en 4-6 onderuit tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

Thiem

Bij de mannen wist Dominic Thiem zich eenvoudig bij de laatste zestien te scharen. De 23-jarige Oostenrijker sloeg de Fransman Adrian Mannarino in drie sets van zich af: 7-5, 6-3 en 6-4.

De als zesde geplaatste Thiem treft in de volgende ronde Juan Martin Del Potro. De Argentijn, die het toernooi in 2009 won, versloeg de Spanjaard Roberto Bautista-Agut in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-4.

David Goffin, de nummer negen van de plaatingslijst, schaarde zich bij de laatste zestien na opgave van Gaël Monfils. De Fransman moest bij een 5-7, 1-5 achterstand geblesseerd opgeven.

Rojer

In het herendubbelspel won Jean-Julien Rojer met zijn Roemeense partner Horia Tecau in de tweede ronde van Hyeon Chung uit Zuid-Korea en Yen-Hsun Lu uit Taiwan: 6-3 en 6-2. In de achtste finales spelen Rojer en Tecau tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Spanjaard Marcel Granollers.

Demi Schuurs slaagde er bij het dubbelspel bij de vrouwen niet in om de achtste finales te bereiken. Met haar Belgische partner Elise Mertens verloor de Nederlandse in drie sets van het Sloveens-Spaanse duo Andreja Klepac/Maria José Martinez: 6-4, 2-6 en 5-7.