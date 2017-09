Winnende Sharapova heeft maling aan kritiek op 'voorkeursbehandeling'

Na de winst op de pas 18-jarige Kenin mag Sharapova (30) het in de volgende ronde opnemen tegen de Letse Anastasija Sevastova.

Sharapova keerde in april terug in het WTA-circuit na haar dopingschorsing van vijftien maanden. In New York viert ze haar rentree op een Grand Slam, omdat ze een wildcard kreeg van de organisatie van de US Open.

Tegen de talentvolle Kenin had de kampioene van 2006 maar twee sets nodig. Toch ging het niet eenvoudig, want pas na een uur en bijna drie kwartier stapte ze als winnares van de baan. Het werd 7-5 en 6-2.

Niet al haar concurrentes kunnen de voorkeursbehandeling die Sharapova krijgt waarderen. Zo uitte Caroline Wozniacki al kritiek op de organisatie, die de Russin al drie keer liet opdraven op het centre court van het Arthur Ashe Stadium.

"Ik maak het speelschema niet, maar als ik moet spelen in de parkeergarage, vind ik het ook prima. Dat maakt mij niets uit", reageert Sharapova, die wel op de steun van het Amerikaanse publiek kan rekenen.

Sevastova

Sevastova rekende in de derde ronde overtuigend af met de Kroatische Donna Vekic. De als zestiende geplaatste Letse won met 6-2 en 6-3. Vorig jaar bereikte ze nog de kwartifnales op Flushing Meadows.