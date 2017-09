Cilic laat zich verrassen op US Open, Schuurs en Rojer door in dubbelspel

Cilic, die eerder dit jaar de finale van Wimbledon haalde, moest met 6-4, 5-7, 5-7 en 4-6 buigen voor de Argentijnse nummer 33 van de wereld.

In 2014 schreef Cilic de US Open nog op zijn naam. Een jaar later reikte hij tot de halve finales. Vorig seizoen werd de mondiale nummer zeven eveneens in de derde ronde uitgeschakeld bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

De 28-jarige Cilic is de vierde speler uit de top tien van de plaatsingslijst die wordt uitgeschakeld. Ook Alexander Zverev, Grigor Dimitrov en Jo-Wilfried Tsonga vonden hun Waterloo in een vroegtijdig stadium.

Eerder op vrijdag bereikte Pablo Carreno Busta wel de achtste finales. De als twaalfde gerangschikte Spanjaard versloeg de Fransman Nicolas Mahut met 6-3, 6-4 en 6-3.

Muguruza

Bij de vrouwen haalde Garbine Muguruza met speels gemak de achtste finales in New York. De als derde geplaatste speelster liet geen spaan heel van de Slowaakse Magdalena Rybarikova: 6-1 en 6-1. Het ongelijke duel in New York duurde amper een uurtje.

Bij de laatste zestien speelt Muguruza tegen de als dertiende geplaatste Tsjechische Petra Kvitova, die met 6-0 en 6-4 te sterk was voor de Française Caroline Garcia. De Spaanse, die eerder dit jaar Wimbledon op haar naam schreef, kwam op Flushing Meadows nooit verder dan de tweede ronde.

Schuurs

In het vrouwendubbelspel drong Demi Schuurs met de Belgische Elise Mertens door tot de tweede ronde. Het koppel was in twee sets te sterk voor de Canadese Eugenie Bouchard en de Letse Jelena Ostapenko. Na 1 uur en 29 minuten was het duel voorbij: 7-5 en 6-2.

In de tweede ronde nemen Schuurs en Mertens het op tegen het Amerikaanse duo Coco Vandeweghe/Shelby Rogers of de Spaans-Sloveense combinatie Maria José Martinez/Andreja Klepac. Schuurs haalde in New York voor de eerste keer de tweede ronde in het dubbelspel.

Jean-Julien Rojer en Horia Tecau plaatsten zich voor de tweede ronde van het herendubbelspel. Het Nederlands-Roemeense duo rekende in drie sets af met Damir Dzumhur uit Bosnië-Herzegovina en Dusan Lajovic uit Servië. Het als twaalfde geplaatste koppel zegevierde na 2 uur en 21 minuten met 7-6 (5), 6-7 (4) en 6-3.

Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson bereikten donderdag al de tweede ronde. Daarin speelt het als elfde geplaatste koppel tegen het Amerikaanse duo Julia Boserup/Nicole Gibbs. Wesley Koolhof en zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Artem Sitak werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld.