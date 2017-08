Roger Federer met moeite naar derde ronde US Open

De vijfvoudig kampioen en nummer drie van de wereld had het niet makkelijk tegen de Rus, van wie hij al zestien keer eerder won. Toen Federer een set en een break voorstond begon hij fouten te maken, waardoor Youzhny de tweede en derde set op zijn naam kon schrijven.

Op zijn beurt werd Youzhny in de vierde set geplaagd door een krampaanval. Na een uitputtingsslag van in totaal ruim drie uur wist Federer de partij in de vijfde set weer naar zich toe te trekken.

Hij speelt in de derde ronde tegen de Spanjaard Feliciano Lopez. Federer won alle twaalf ontmoetingen die hij tot nu toe met Lopez heeft gehad.

Vijf-setters

Federer had in de eerste ronde ook al vijf sets nodig tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. Het is de eerste keer in de loopbaan van de negentienvoudige major-winnaar dat hij aan een grandslamtoernooi is begonnen met twee partijen van vijf sets.

Commentatoren vragen zich af of Federer nog het uithoudingsvermogen heeft om zijn twintigste grandslamtoernooi te winnen. In zijn partij tegen Youzhny maakte de Zwitser 68 ongeforceerde fouten en leek hij te worden beperkt in zijn bewegingen door de rugblessure die hem eerder deze maand uit het Cincinnati Masters-toernooi hield.

De als zevende geplaatste Grigor Dimitrov uit Bulgarije liet zich in de tweede ronde verrassen door de negentienjarige Rus Andrei Roeblev: 7-5 7-6 (3) 6-3.

De Argentijn Juan Martin del Potro, de kampioen van 2009, versloeg de Spanjaard Adrian Menendez in drie sets: 6-2 6-3 7-6 (3).