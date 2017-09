Federer met pijn en moeite verder, Nadal ook naar derde ronde US Open

Vijfvoudig kampioen en nummer drie van de wereld Federer had het niet makkelijk tegen Youzhny, van wie hij al zestien keer eerder won.

Toen Federer een set en een break voor stond begon hij fouten te maken, waardoor de Rus de tweede en derde set op zijn naam kon schrijven.

Op zijn beurt werd Youzhny in de vierde set geplaagd door een krampaanval. Na een uitputtingsslag van in totaal ruim drie uur wist Federer de partij in de vijfde set weer naar zich toe te trekken.

Vijfsetters

Hij speelt in de derde ronde tegen Feliciano Lopez. Federer won alle twaalf ontmoetingen tot nu toe met de Spanjaard.

Federer had in de eerste ronde ook al vijf sets nodig tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. Het is de eerste keer in de loopbaan van de negentienvoudig majorwinnaar dat hij aan een Grand Slam-toernooi is begonnen met twee vijfsetters.

In zijn partij tegen Youzhny maakte de Zwitser 68 onnodige fouten en leek hij te worden beperkt in zijn bewegingen door de rugblessure die hem eerder deze maand uit het Masterstoernooi van Cincinnati hield.

Nadal

Nadal, tweevoudig kampioen op Flushing Meadows, rekende in vier sets af met Taro Daniel: 4-6, 6-3, 6-2, 6-2. De nummer één van de wereld moest wel even op gang komen in het Arthur Ashe Stadium.

Zijn Japanse opponent, de mondiale nummer 121, begon sterk aan de partij en pakte de eerste set. Maar de Spanjaard, die jaagt op zijn zestiende Grand Slam-titel, kwam geleidelijk in zijn ritme en draaide al in het tweede bedrijf de rollen om. Met een sterke service en krachtige slagen mepte hij Daniel vervolgens van de baan.

Vermoeidheid speelde de 24-jarige Japanner parten, want hij had de lange vijfsetter van de dag ervoor tegen de Amerikaan Tommy Paul duidelijk nog in de benen.

Verbeteren

Nadal keek met gemengde gevoelens terug op zijn uiteindelijk redelijk makkelijke zege. "Alle wedstrijden zijn moeilijk, omdat iedereen hier zijn beste spel wil laten zien."

"Het is waar dat ik niet erg goed speelde, maar het is ook waar dat ik door ben naar de volgende ronde. Het is duidelijk dat ik mezelf moet verbeteren en ik geloof zeker dat me dat zal lukken."

De 31-jarige Nadal treft in de derde ronde de Argentijn Leonardo Mayer, die in de tweede ronde in vier sets de Japanner Yuichi Sugita uitschakelde (6-7 (3), 6-4, 6-3, 6-4).

Dimitrov

De als zevende geplaatste Grigor Dimitrov uit Bulgarije liet zich in de tweede ronde verrassen door de 19-jarige Rus Andrey Rublev: 7-5, 7-6 (3), 6-3.

De Argentijn Juan Martin del Potro, de kampioen van 2009, versloeg de Spanjaard Adrian Menendez in drie sets: 6-2, 6-3, 7-6 (3).