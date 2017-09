Karolina Pliskova moeizaam naar derde ronde US Open

Pliskova rekende in de openingsronde nog met 6-2 en 6-1 af met de Poolse Magda Linette, maar tegen Gibbs kwam ze pas laat op gang. Na ruim anderhalf uur stapte de Tsjechische toch als winnaar van de baan.

Pliskova speelt in de volgende ronde tegen de winnares van het duel tussen de Japanse Risa Ozaki en de Chinese Shuai Zhang.

De 25-jarige tennisster haalde vorig jaar de finale bij het Grand Slam-toernooi in New York. Ze verloor daarin in drie sets van de Duitse Angelique Kerber. De titelverdedigster werd deze week in de eerste ronde uitgeschakeld door de Japanse Naomi Osaka.

Svitolina

Elina Svitolina sloeg zich ook naar de derde ronde in New York. De 22-jarige tennisster uit Oekraïne was in twee sets te sterk voor de Russin Evgenija Rodina: 6-4 en 6-4.

De als vierde geplaatste Svitolina haalde in 2015 en 2016 in New York eveneens de derde ronde. Dat was in beide jaren haar eindstation.

Svitolina speelt in de derde ronde tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. De thuisspeelster versloeg de Australische Daria Gavrilova na 3 uur en 31 minuten: 7-6 (6), 4-6 en 7-6 (5). Het was de langste vrouwenpartij ooit op de US Open.

Svitolina beleefde een goede generale voor de US Open. In de voorbereiding won de Oekraïense de titel bij het toernooi van Toronto.