Boze Dolgopolov ontkent betrokken te zijn geweest bij matchfixing

De 28-jarige Oekraïner verloor eerder deze maand op het ATP-toernooi van Winston-Salem in minder dan een uur van de veel lager geklasseerde Braziliaan Thiago Monteiro.

In de uren voor de wedstrijd was er opvallend veel geld ingezet op een overwinning van underdog Monteiro. Het leidde ertoe dat de anticorruptie-eenheid in het tennis, de TIU, de partij aan een nader onderzoek onderwierp.

Dolgopolov reageerde op de persconferentie na afloop van zijn gewonnen partij in de eerste ronde van de US Open tegen de Duitser Jan-Lennard Struff geïrriteerd op de vele vragen vanuit de zaal.

"Ik heb met de TIU gesproken en meer zeg ik er niet over. Het is een circus en eerlijk gezegd interesseert het me geen donder. De media geloven in sprookjes en schrijven op wat ze willen'', zei de nummer 64 van de wereld.

"Ik speelde die partij tegen Monteiro gewoon slecht, maar de impact van de verdenkingen is groot. Ik krijg voortdurend bedreigingen op social media.''