Dopingschorsing Errani wegens 'medicijn in pasta' mogelijk verlengd

Voormalig Roland Garros-finaliste Errani, die in februari van dit jaar positief testte bij een controle buiten de wedstrijden om, claimde dat ze het middel door een misverstand in haar lichaam heeft gekregen.

De moeder van Errani, Flavia, lijdt al enige jaren aan kanker en wordt onder meer met letrozol behandeld. Ze verklaarde dat ze de medicijnen in de keuken bewaart en dat waarschijnlijk een tablet in de pasta terecht is gekomen toen haar dochter op bezoek was.

Errani kreeg vanwege die uitleg en haar dopingvrije verleden een relatief lage straf, maar antidopingbureau NADO Italia diende woensdag bij sporttribunaal CAS een verzoek in om haar schorsing te verlengen.

De huidige twee maanden schorsing van Errani, die haar de US Open liet missen, loopt af op 2 oktober.

Grand Slams

Errani kende in 2012 vooralsnog het beste jaar in haar loopbaan. Ze reikte tot de finale van Roland Garros, de halve eindstrijd op de US Open en de kwartfinales van de Australian Open.

In 2013 bereikte Errani met een vijfde plaats op de wereldranglijst haar beste notering tot dusver. Momenteel is ze de nummer 238 in de mondiale rangschikking.