Pijnlijke uitschakeling Kyrgios op US Open, Thiem wel naar tweede ronde

De 22-jarige Kyrgios was als veertiende geplaatst in New York, maar moest in vier sets zijn meerdere erkennen in Millman: 6-3, 1-6, 6-4 en 6-1.

Voor Millman (28) is het de eerste keer dat hij de tweede ronde haalt op Flushing Meadows. Kyrgios kwam in New York nog niet verder dan de derde ronde.

"Dit is echt exemplarisch voor mijn loopbaan", zei Kyrgios na zijn verrassende nederlaag. "Ik heb soms enkele goede en dan weer slechte weken. Het is net een achtbaan."

Thiem

De als zesde geplaatste Thiem versloeg Alex De Minaur in drie sets. De Oostenrijker en de Australiër waren dinsdag al begonnen aan hun eersterondepartij, maar die werd door regen onderbroken.

Woensdag gingen beide spelers verder bij een stand van 6-4, 6-1 en 1-1 in het voordeel van Thiem. Het restant van de wedstrijd duurde slechts twintig minuten. Thiem gaf geen game meer uit handen en stelde zo snel de overwinning veilig.

De nummer acht van de wereld neemt het in de tweede ronde op tegen Cyprioot Marcos Baghdatis of de Amerikaan Taylor Fritz. Thiems beste resultaat op de US Open dateert uit 2014, toen hij tot de vierde ronde reikte.

De als negende geplaatste David Goffin had vier sets nodig om de Fransman Julien Benneteau van zich af te schudden: 6-4, 2-6, 6-4 en 6-2. Del Potro plaatste zich voor de tweede ronde door de Zwitser Henri Laaksonen in drie sets te verslaan. De partij duurde in totaal twee uur en 33 minuten: 6-4, 7-6 (3) en 7-6 (5).

Svitolina

Bij de vrouwen plaatste Elina Svitolina zich met enige moeite voor de tweede ronde. De als vierde geplaatste Oekraïnse had in haar openingspartij tegen de Tsjechische Katerina Siniakova drie sets nodig: 6-0, 6-7 (5) en 6-3.

Svitolina (22) won eerder deze maand het toernooi in Toronto. Ze kwam in New York nog nooit verder dan de derde ronde.

Eugenie Bouchard strandde al in de eerste ronde. De 23-jarige Canadese, die op de US Open nooit verder kwam dan de vierde ronde, dolf het onderspit tegen Evgeniya Rodina: 6-7 (2) en 1-6.