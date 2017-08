Nadal klaagt over lawaai in overdekt Arthur Ashe Stadium

"Er was te veel herrie vandaag", zei Nadal na zijn 7-6 (6), 6-2 en 6-2 zege op de Serviër Dusan Lajovic. "Ik kon de bal niet horen in de rally's."

Het Arthur Ashe Stadium, met ruim 23.000 zitplaatsen met afstand het grootste tennisstadion ter wereld, heeft sinds vorig jaar een uitschuifbaar dak, dat zo'n 150 miljoen dollar (125 miljoen euro) kostte.

Er kan daardoor op dagen als dinsdag, waarop het vanaf het begin van de middag vrijwel onophoudelijk regende, toch nog een beetje getennist worden bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Nadal speelde vorig jaar tegen de Italiaan Andreas Seppi de eerste partij in een overdekt Arthur Ashe Stadium. Hij noemde het toen een "grote vooruitgang", al waren er direct al klachten van tennissers over het geluidsniveau onder het dak.

Luid

De organisatie van de US Open heeft dit jaar geprobeerd om het lawaai te verminderen, maar volgens Nadal was het dinsdag nog veel te luid, ook omdat het geluid van de fans versterkt wordt als het stadion overdekt is.

"Ik begrijp dat het een show is en ik geniet daar ook van", aldus de US Open-winnaar van 2010 en 2013. "Ik voel me ook een onderdeel van de show, maar als het dak dicht is moeten we wat strikter zijn over het lawaai. Al het geluid blijft immers binnen het stadion, niet?"

Nadal benadrukte dat hij er altijd van geniet om te spelen op de US Open, waar het publiek meestal luidruchtiger is dan bij de andere Grand Slams, zeker bij avondpartijen.

"De organisatie heeft met het dak voor een geweldige verbetering gezorgd voor iedereen die betrokken is bij de US Open, maar nu zouden ze het nog iets beter kunnen maken door het geluid wat beter onder controle te houden."

Nadal had vooral moeite om aan Lajovic te laten weten als hij even wat extra tijd nodig had voor een service van de Serviër. "En het is lastig om goed te analyseren hoe de bal op je afkomt als je het geluid van de slag van je tegenstander niet kan horen."

Federer

Roger Federer kwam later op de dag ook in actie op het overdekte centre court van de US Open. De Zwitser, die alle moeite had met de jonge Amerikaan Frances Tiafoe (4-6, 6-2, 6-1, 1-6 en 6-3 zege), noemde zijn eerste ervaring onder het dichte dak in New York "erg cool".

"Ja, het was luid, luider dan ik gewend ben", aldus Federer. "Je hoort het geluid beter op de baan dan met een open dak. Maar er was een geweldige sfeer toen de fans zich echt met de partij gingen bemoeien."

Chris Widmaier, een woordvoerder van de organisatie, erkende tegen persbureau AP dat het "luid was, zeker met het dak dicht. We blijven werken met geluidexperts om te kijken wat we eraan kunnen doen."