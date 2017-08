Federer overleeft vijfsetter, titelverdedigster Kerber uitgeschakeld

Federer, die op Flushing Meadows op jacht is naar zijn twintigste Grand Slam-titel, maakte overuren tegen de Amerikaanse nummer zeventig van de wereld Tiafoe: 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 en 6-3.

De Zwitser begon slecht aan zijn eersterondepartij, en moest direct zijn servicebeurt inleveren. Het gaf de pas 19-jarige Tiafoe het vertrouwen om de eerste set naar zich toe te kunnen trekken.

In de tweede en derde set had de vijfvoudig kampioen - zonder echt goed te spelen - weinig te duchten van de extraverte Amerikaan, en leek hij alsnog op weg naar een vrij eenvoudige overwinning. Tiafoe knokte zich in de vierde set echter terug in de wedstrijd, en won die met liefst 6-1.

In de beslissende vijfde set mocht Federer de wedstrijd bij een stand van 5-3 proberen uit serveren. Tiafoe wist nog terug te breken, maar miste daarna de kans om 5-5 te maken. De Zwitser stapte na ruim tweeënhalf uur als winnaar van de baan. "In de vijfde set had het beide kanten op kunnen gaan", aldus Federer. "Ik ben blij dat het mijn kant op viel."

Nadal

Rafael Nadal plaatste zich ondanks een stroeve start relatief eenvoudig voor de tweede ronde. De Spanjaard had in het overdekte Arthur Ashe Stadium drie sets en bijna tweeënhalf uur nodig tegen de Serviër Dusan Lajovic: 7-6 (6), 6-2 en 6-2.

Alleen in de eerste set had de 27-jarige Lajovic wat in te brengen tegen de vier jaar oudere Nadal, die als wereldranglijstaanvoerder als eerste geplaatst is op Flushing Meadows.

Bij een stand van 4-5 mocht de Serviër zelfs serveren voor de eerste set, maar Nadal brak op het juiste moment terug en sleepte er nog een tiebreak uit. Daarin knokte hij zich naar de setwinst in het regenachtige New York.

Daarna had de Spanjaard een stuk minder te duchten van Lajovic. In de tweede set gunde hij de nummer 85 van de wereld nog maar twee games en in de derde en laatste set bleek het verzet helemaal gebroken bij de Serviër.

Lastig

"Het was lastig in het begin", analyseerde vijftienvoudig Grand Slam-kampioen Nadal. "Hij maakte weinig fouten en ik had het gevoel dat hij de partij te vaak controleerde, maar na de gewonnen tiebreak veranderde alles. Het moet beter, maar de eerste ronde is altijd moeilijk."

Vorig jaar vond Nadal nog zijn Waterloo in zijn achtste finale tegen de Fransman Lucas Pouille. Hij won de laatste Grand Slam van het jaar twee keer: in 2010 en 2013. Lajovic overleefde ook bij zijn twee eerdere deelnames de eerste ronde niet op de US Open.

Nadal, die eerder deze maand na ruim drie jaar de koppositie op de ATP-ranglijst weer heroverde, speelt in de tweede ronde tegen de Japanner Taro Daniel of de Amerikaan Tommy Paul.

Kerber

Kerber, de nummer zes van de wereld liet zich verrassen door Naomi Osaka. Op het centre court pakte de 29-jarige Duitse slechts vier games tegen de tien jaar jongere Japanse: 6-3 en 6-1. De partij duurde iets meer dan een uur.

Alleen Svetlana Kuznetsova overleefde als titelverdedigster de eerste ronde niet in New York. De Russin liet zich in 2005 verrassen door haar landgenote Ekaterina Bychkova.

Door haar vroege uitschakeling op het Amerikaanse hardcourt duikelt Kerber ook uit de top tien van de wereldranglijst. Tot voor kort was de Duitse nog de mondiale nummer één, maar die positie moest ze twee maanden geleden afstaan aan Karolina Pliskova.

Diep dal

Voor Osaka was het haar eerste overwinning op een speelster uit de top tien ooit. Vorig jaar kende het Japanse talent wel al een sterk debuut op de US Open, toen ze tot de derde ronde reikte op Flushing Meadows.

Kerber kan haar goede prestaties van vorig jaar, toen ze ook de Australian Open won, dit seizoen geen vervolg geven. Op Roland Garros verloor ze ook al in de eerste ronde en in Australië en op Wimbledon was de vierde ronde haar eindstation.

"Natuurlijk had ik gehoopt dat ik bij dit toernooi een andere weg zou in kunnen slaan. Ik moet mijn kop niet in het zand steken. Ik weet dat ik uit een diep dal moet komen, maar ik ga nu zeker niet opgeven", bleef Kerber optimistisch.

Pliskova, de nummer één van de plaatsingslijst en vorig jaar verliezend finaliste, drong met speels gemak door tot de tweede ronde. De 25-jarige Tsjechische won onder het dichte dak van het Arthur Ashe Stadium met 6-2 en 6-1 van de Poolse Magda Linette.

Het overige programma viel letterlijk in het water. Vanwege de hevige regenval werd een groot deel van de partijen onderbroken en de rest van de geplande wedstrijden buiten het overdekte Arthur Ashe Stadium werd uitgesteld naar een later moment.