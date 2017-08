Debutante Kerkhove kansloos onderuit in eerste ronde US Open

Na vijf kwartier schudde de 25-jarige Kerkhove haar Roemeense opponente de hand op baan 14 in New York. Cirstea won met 6-1 en 6-3.

Kerkhove had zich via de kwalificaties naar het hoofdtoernooi geknokt. Ze overleefde drie rondes en mocht zo voor het eerst in haar carrière opdraven in de eerste ronde van een Grand Slam. Daarin werd ze gekoppeld aan de twee jaar oudere Cirstea, die al acht keer eerder meedeed op Flushing Meadows.

Cirstea was vier jaar geleden nog de nummer 21 van de wereld en bezet momenteel de 54e positie op de WTA-ranglijst, terwijl Kerkhove als mondiale nummer 171 eerder dit jaar haar hoogste klassering ooit noteerde (163e).

Spanning

Dat verschil in ervaring uitte zich direct in de eerste set. Cirstea liep in een mum van tijd uit naar 3-0, stond toen één game af, maar mocht al snel gaan serveren voor een 1-0 voorsprong in sets. Kerkhove wist nog wel vier setpunten weg te werken, maar na 29 minuten was het toch raak voor de Roemeense.

In het tweede bedrijf beet Kerkhove aanvankelijk wat meer van zich af. Ze behield haar eerste twee servicegames, maar daarna was haar verzet gebroken en pakte ze nog maar één game. De Roemeense, die in tegenstelling tot de Nederlandse (nul uit acht) haar breakkansen wél benutte, sloeg toe op haar eerste wedstrijdpunt.

"Ik heb normaal bijna nooit last van spanning, maar ik denk dat mijn slagen toch stiekem onder de spanning leden", reageerde Kerkhove. "Ik was in het begin niet heel los. Ik heb dit gevoel, van het spelen op een Grand Slam nog nooit meegemaakt en gevoeld. Terwijl zij veel vrijer is, omdat zij al veel vaker heeft meegedaan."

"Op dit moment baal ik ervan, maar ik heb drie heel goede kwalificatiewedstrijden gespeeld, dus ik moet dit resultaat straks wel relativeren. Daarna kan ik toch trots zijn. Ik wil hier graag op door bouwen, want ik voel dat ik nu bij de top hoor. Dit wil ik ook laten zien op de WTA-toernooien."

Nederlanders

Ook voor de drie andere Nederlandse vertegenwoordigers in het hoofdtoernooi was de eerste ronde al het eindstation. Kiki Bertens liet zich verrassen door de Griekse Maria Sakkari en Richel Hogenkamp verloor van Arina Rodionova uit Australië.

Bij de mannen sneuvelde Robin Haase, die voor het eerst een geplaatste status op een Grand Slam-toernooi had, tegen de Brit Kyle Edmund.