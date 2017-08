Emotionele Sharapova trots na succesvolle rentree op Grand Slam

"Dit was voor mij zoveel meer dan een normale wedstrijd. Soms vraag ik mezelf af waarom ik nog zoveel tijd en energie in het tennis steek. Nu weet ik het weer. Voor dit soort momenten", aldus Sharapova na haar partij van bijna drie uur in New York.

De 30-jarige Russin viel door een dopingschorsing van vijftien maanden en langdurig blessureleed ver terug op de wereldranglijst. De nummer 146 van de wereld kon zich door haar lage ranking niet rechtstreeks plaatsen voor de US Open, maar mocht dankzij een wildcard alsnog meedoen.

Tegen Halep speelde ze haar eerste partij op een Grand Slam-toernooi sinds haar nederlaag tegen Serena Williams in de kwartfinales van de Australian Open in 2016.

Terugkeer

De vijfvoudig Grand Slam-winnares genoot dan ook met volle teugen van haar terugkeer op het hoogste podium, die ze bezegelde met een driesetter tegen Halep (6-4, 4-6 en 6-3).

"Toen ik jong was, omarmde ik alles in New York. De drukte, de mensen, het publiek, het geluid, alles. Nu herken ik dat allemaal weer. Ik houd ervan en wil er meer van. Ik ga voorlopig nergens anders heen."

Sharapova, die de US Open in 2006 op haar naam schreef, had moeite om tegen Halep haar emoties onder controle te houden. "Je weet nooit wat je gaat voelen als je dat matchpoint uiteindelijk benut. Alles wat ik heb moeten doorstaan is het waard geweest voor dat ene moment."

"Overal waar ik kom en welke tegenstander ik ook tref, ik zal niets cadeau krijgen", vervolgde Sharapova. "Maar als ik op matchpoint kom en daarna de wedstrijd win, mag ik weer trots zijn op mezelf."

In de tweede ronde neemt Sharapova het op tegen Timea Babos uit Hongarije, de huidige nummer 59 van de wereld.