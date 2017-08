Sharapova schakelt als tweede geplaatste Halep uit op US Open

De 30-jarige Sharapova, die door een dopingschorsing en blessureleed ver terugviel op de wereldranglijst, speelde tegen Halep haar eerste wedstrijd op een Grand Slam-toernooi sinds de Australian Open van 2016.

De US Open-winnares van 2006 ontving een wildcard van de organisatie en lootte daardoor direct een van de titelfavorieten.

Halep won in zes eerdere ontmoetingen met Sharapova geen enkele keer en wist daar in de eerste ronde van de US Open geen verandering in te brengen. In een gelijkopgaande partij bleek een gebrek aan wedstrijdritme Sharapova niet te deren.

De huidige nummer 146 van de wereld herstelde zich goed van het verlies in de tweede set en liep dankzij een vroege break in de derde set snel uit naar een 3-0 voorsprong. Daarna was het verzet van Halep gebroken, waarna Sharapova de partij na twee uur en een kwartier spelen uitserveerde.

Sharapova neemt het in de tweede ronde op tegen Timea Babos uit Hongarije, de huidige nummer 59 van de wereld.

Konta

In navolging van Halep strandde ook Johanna Konta in de eerste ronde. De 26-jarige Britse ging verrassend onderuit tegen Aleksandra Krunic, de nummer 78 van de wereld: 6-4, 3-6, 4-6.

De als zevende geplaatste Konta was een van de kanshebbers op de titel, ook al kwam ze eerder in haar loopbaan nooit verder dan de vierde ronde op de US Open.

Voormalig nummer één van de wereld Carolina Wozniacki plaatste zich wel voor de tweede ronde door Mihaela Buzarnescu te verslaan: 6-1 en 7-5.

Wozniacki, die in haar carrière nog nooit een Grand Slam won, is in New York als vijfde geplaatst. De Deense reikte in 2009 en 2014 tot de finale van de US Open.

Sock

In het mannentoernooi bereikte Zverev met enige moeite de volgende ronde. De 20-jarige Duitser rekende in drie sets af met Darian King: 7-6, 7-5 en 6-4.

De als vierde geplaatste Zverev bleef weliswaar zonder setverlies, maar had twee uur en 49 minuten nodig om de nummer 168 van de wereld van zich af te schudden.

De als dertiende geplaatste Amerikaan Jack Sock, die vorig jaar de vierde ronde haalde, verloor in een vijfsetter van de Australische nummer 73 van de wereld Jordan Thompson: 6-2, 7-6 (12), 1-6, 5-7 en 6-4.