Bertens en Hogenkamp erkennen dat ze niet goed genoeg speelden

Bertens ging in twee sets ten onder tegen de Griekse Maria Sakkari, die in 3-6 en 4-6 zegevierde. Hogenkamp was niet opgewassen tegen de Australische Arina Rodionova: 5-7 en 5-7.

Bertens, als 24e ingeschaald op Flushing Meadows, begon zeer matig. Pas aan het eind van de eerste set kreeg ze haar spel tegen de mondiale nummer 95 op de rails. "In de tweede set kreeg ik wat kansjes en het is jammer dat ik daar niet doordrukte."

Volgens de 25-jarige Westlandse maakte de Griekse gewoonweg minder fouten. "Zij miste weinig, speelde met veel druk en haalde veel terug. Het is altijd moeilijk om je meerdere te erkennen in de nummer 95 van de wereld."

Met name op de Grand Slams heeft Bertens haar status niet waar kunnen maken. "Dat ik dan nog steeds in de top 30 sta, geeft aan dat ik het de rest van het jaar goed doe. Op hardcourt zal ik stappen moeten maken. Daar ben ik op dit moment heel erg mee bezig. Dat gaat met ups and downs. Maar het zal moeten verbeteren."

Hogenkamp

Hogenkamp had tegen Rodionova, met een wildcard toegelaten tot het hoofdschema, last van haar zenuwen. "Er zat veel spanning op deze wedstrijd. Ik was in de ochtend behoorlijk zenuwachtig", zei de nummer 102 van de wereld.

"Ik vind dat dit een tegenstandster is waar ik van moet winnen. Maar ik scoorde vandaag niet meer dan een 3 of een 4, terwijl een 6 nodig was om haar te verslaan."

Hogenkamp heeft dit jaar de top 100 weten te halen, maar is er niet in geslaagd om zich sindsdien nog te verbeteren. "Ik baal ervan dat ik na het bereiken van de top 100 niet door heb gedrukt. De afgelopen weken heb ik veel laten liggen."

Na de uitschakeling van Bertens en Hogenkamp is Lesley Kerkhove de laatste Nederlandse in het enkelspel. De debutante treft dinsdag in de eerste ronde de Roemeense Sorana Cirstea.