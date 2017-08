Eerste ronde eindstation voor Hogenkamp op US Open

Hogenkamp gold vooraf als favoriete voor het duel op het Amerikaanse hardcourt. Ze staat op de wereldranglijst 33 plekken hoger dan de Australische, die met een wildcard is toegelaten tot het toernooi.

De 25-jarige Doetinchemse begon ook sterk en pakte meteen een break voorsprong. Die gaf de mondiale nummer 101 echter uit handen, waarna ze op 5-6 opnieuw haar service verloor. Dat kostte haar de set.

In het tweede bedrijf nam Rodionova het initiatief, maar de Australische verzuimde het karwei op 3-5 af te maken. Hogenkamp brak terug, maar moest op 5-6 alsnog buigen.

Bij een zege had Hogenkamp in de tweede ronde mogelijk gespeeld tegen Kiki Bertens. Die komt later op maandag nog in actie tegen de Griekse Maria Sakkari.

Muguruza

Garbiñe Muguruza is wel overtuigend begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Spaanse zette Amerikaanse Varvara Lepchenko eenvoudig aan de kant: 6-0 en 6-3.

Muguruza, die in juli Wimbledon op haar naam schreef en vorig jaar de beste was op Roland Garros, speelt woensdag in de tweede ronde tegen Duan Ying-ying uit China of de Amerikaanse qualifier Claire Liu.

Muguruza kan met winst op de US Open de eerste plaats op de wereldranglijst in handen krijgen.