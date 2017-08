Eerste ronde eindstation voor Bertens en Hogenkamp op US Open

Bertens, als 24e geplaatst in New York, was niet opgewassen tegen de Griekse Maria Sakkari: 3-6 en 4-6. Hogenkamp moest in twee sets buigen voor de Australische Arina Rodionova: 5-7 en 5-7.

Bertens kende op Flushing Meadows een waardeloze start. De 25-jarige Westlandse stond binnen een mum van tijd met 0-4 achter tegen Sakkari, de mondiale nummer 95.

De nummer 27 van de wereld vocht zich nog wel terug in de eerste set, maar dat was te laat om verlies te voorkomen. In set twee ging het lang gelijk op. Op 4-5 slaagde Bertens er echter niet in haar service te behouden, wat tot een nederlaag leidde.

Hogenkamp

Hogenkamp gold vooraf als favoriete voor het duel op het Amerikaanse hardcourt. Ze staat op de wereldranglijst 33 plekken hoger dan Rodionova, die met een wildcard is toegelaten tot het toernooi.

De 25-jarige Doetinchemse begon ook sterk en pakte meteen een break voorsprong. Die gaf de mondiale nummer 101 echter uit handen, waarna ze op 5-6 opnieuw haar service verloor. Dat kostte haar de set.

In het tweede bedrijf nam Rodionova het initiatief, maar de Australische verzuimde het karwei op 3-5 af te maken. Hogenkamp brak terug, maar moest op 5-6 alsnog buigen.

Als Bertens en Hogenkamp hadden gewonnen, hadden ze in de tweede ronde tegenover elkaar gestaan. Lesley Kerkhove is nog de enige Nederlandse in het enkelspel. De qualifier komt dinsdag in actie tegen de Roemeense Sorana Cirstea.

Muguruza

Garbiñe Muguruza is wel overtuigend begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Spaanse zette Amerikaanse Varvara Lepchenko eenvoudig aan de kant: 6-0 en 6-3.

Muguruza, die in juli Wimbledon op haar naam schreef en vorig jaar de beste was op Roland Garros, speelt woensdag in de tweede ronde tegen Duan Ying-ying uit China of de Amerikaanse qualifier Claire Liu.

Muguruza kan met winst op de US Open de eerste plaats op de wereldranglijst in handen krijgen.