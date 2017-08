Murray meldt zich met heupblessure af voor US Open

Murray heeft te veel last van zijn heup om in actie te komen op de US Open, die maandag van start gaat. "Mijn heup doet te veel pijn. Ik heb te weinig tijd om te herstellen", liet hij weten op een persconferentie.

De nummer twee van de wereld bekijkt op korte termijn of hij later dit seizoen nog in actie zal komen. "Ik neem de komende dagen een besluit over de rest van mijn seizoen."

De 30-jarige Murray heeft al langer last van zijn heup. Hij deed eerder dit jaar wel mee aan Wimbledon, waar hij in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey. Vervolgens meldde hij zich af voor de Masterstoernooien van Montreal en Cincinnati.

Vorig jaar haalde de Brit de kwartfinales van de US Open. Daarin moest hij in vijf sets zijn meerdere erkennen in Kei Nishikori. Hij pakte in 2012 zijn eerste Grand Slam-titel in New York.

Murray is al de vijfde speler uit de top elf van de wereldranglijst die zich heeft afgemeld. Eerder lieten Novak Djokovic, titelverdediger Stan Wawrinka, Kei Nishikori en Milos Raonic weten dat ze niet in actie komen op Flushing Meadows.