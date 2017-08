Haase heeft bij US Open voor het eerst geplaatste status op Grand Slam

Dat betekent dat de 30-jarige Haase bij de loting de toppers op de ATP-ranglijst ontloopt en in de eerste ronde op Flushing Meadows wordt gekoppeld aan een ongeplaatste speler.

Haase profiteert van de afmelding van vier grote namen. Nadat eerder tweevoudig winnaar Novak Djokovic, regerend kampioen Stan Wawrinka en oud-finalist Kei Nishikori de organisatie al moesten teleurstellen, voegde donderdag Milos Raonic zich in het rijtje afwezigen.

Daardoor schoof Haase op de plaatsingslijst vier plekken op en geniet hij als een van de 32 geplaatste spelers een beschermde status bij de loting voor de eerste ronde. Hij kwam nog nooit verder dan de tweede ronde (2011 en 2015) in New York.

Na een aantal sterke optredens in de laatste maanden komt Haase in de buurt van zijn hoogste klassering op de wereldranglijst ooit. Hij staat nu 36e, maar stond in 2012 enige tijd op de 33e positie.

Eerder deze maand werd hij in Montreal, in zijn eerste halve finale op een Masterstoernooi ooit, pas uitgeschakeld door Roger Federer. Eind juli reikte hij ook tot de laatste vier in Gstaad.