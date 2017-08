Ook geblesseerde Raonic ziet af van deelname aan US Open

De 26-jarige Raonic liet in de nacht van woensdag op donderdag via Instagram weten dat hij afziet van deelname aan het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Eerder meldden ook tweevoudig kampioen Novak Djokovic, regerend kampioen Stan Wawrinka en oud-finalist Kei Nishikori zich al af. Andy Murray en Roger Federer, beiden niet helemaal fit in hun voorbereiding, zijn er vooralsnog wel bij op de US Open.

Raonic baalt flink dat hij verstek moet laten gaan op Flushing Meadows. "Ik heb al weken last van mijn pols en heb er alles aan gedaan om op tijd fit te raken, maar de pijn is te heftig en na overleg met mijn artsen zit er niets anders op dan me af te melden."

"Ik heb te veel respect voor de US Open en mijn concurrenten om mee te doen terwijl ik weet dat ik niet het beste uit mezelf kan halen door de blessure. Ik ben er kapot van dat ik niet voor het fantastische publiek in New York kan spelen, maar het is helaas niet anders."

Vorige week ontbrak hij door zijn kwetsuur ook al bij het Masterstoernooi in Cincinnati. Begin deze maand speelde hij zijn laatste partij. Toen werd hij in Montreal als publieksfavoriet uitgeschakeld in de tweede ronde.

Ingreep

Raonic onderging woensdag al een ingreep waarbij stukjes bot die het ongemak veroorzaakten verwijderd zijn. "Ik ben al weer begonnen met mijn revalidatie en hoop binnen een paar weken weer op de baan te staan."

In zijn zes deelnames reikte Raonic nog nooit verder dan de achtste finales bij de US Open. Vorig jaar liet de Wimbledon-finalist van een paar maanden eerder zich in de tweede ronde nog verrassen door de thuisspeler Ryan Harrison.

De US Open begint aanstaande maandag 28 augustus. De finale bij de mannen is op zondag 10 september. Robin Haase is de enige Nederlandse deelnemer op het hardcourt in New York.