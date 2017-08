'Tennisbaas' Becker op vrijwillige basis aan de slag bij Duitse bond

"Becker zal op vrijwillige basis gaan werken", aldus bondsvoorzitter Ulrich Klaus op een persconferentie in Frankfurt.

"Ik houd van deze sport en ik houd van mijn land", reageerde Becker, die in 2015 door een rechtbank in Londen failliet werd verklaard. "Deze baan ga ik met mijn hart invullen. Ik voel me trots."

Becker, voor het laatst actief als coach van de Serviër Novak Djokovic (2013-2016), moet het tennis in Duitsland terugbrengen naar de top.

De voormalig nummer één van de wereld, een legende in eigen land door zijn drie overwinningen op Wimbledon, wordt in eerste instantie tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio verantwoordelijk voor de topsport in zijn totaliteit.

Hij gaat zich ook bemoeien met de Davis Cup-wedstrijden en de opleidingen. Becker was tussen 1997 en 1999 al Davis Cup-captain, maar had daarna een moeizame relatie met de Duitse tennisbond.