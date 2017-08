Alles over US Open: 'Geplaatste Haase kan best ver komen'

Met Roger Federer en Nadal, die beiden van de partij zijn, lijkt het tennis terug te gaan in de tijd. Het is namelijk voor het eerst sinds 2007 dat Federer aan de US Open begint met de Australian Open en Wimbledon op zak, terwijl Nadal Roland Garros heeft gewonnen.

Die verdeling van de eerste drie Grand Slams vond ook in 2006 plaats. In beide jaren won Federer uiteindelijk ook de US Open. Het toernooi in New York is de enige Grand Slam waarin Federer en Nadal nog nooit de finale tegen elkaar speelden.

Sinds 2012 kent de het mannentoernooi vijf verschillende winnaars. Van dat rijtje had 2014 de meest opvallende winnaar. Marin Cilic versloeg Kei Nishikori in de finale met drie keer 6-3. Dat was de enige US Open-finale sinds 2003 waarin niet iemand van 'De Grote Vier' (Federer, Nadal, Djokovic en Murray) aan deelnam.

Blessures

Bij het mannentoernooi ontbreekt een aantal grote namen. Novak Djokovic en Wawrinka besloten om na Wimbledon een punt achter hun sezioen te zetten. Het duo, dat vorig jaar nog tegenover elkaar stond in de finale van de US Open, kampt al langer met blessures en neemt voorlopig rust. Andy Murray meldde zich zaterdag af met een heupblessure.

Nishikori is de vierde speler uit de top tien van de wereld die er niet bij is. De Japanner heeft een polsblessure. Milos Raonic, de nummer elf van de wereld, is er eveneens niet bij wegens blessureleed.

Als Nadal of Federer de 137e editie van het toernooi wint, is diegene de nummer één van de wereld. Federer was op 4 november 2012 voor het laatst de beste van de wereld. Nadal nam de nummer één-positie maandag over van Murray.

Vrouwen

Bij de vrouwen ontbreekt, op Williams na, geen andere speelster uit de top van de ranking. Karolina Pliskova begint voor het eerst in haar carrière als nummer één van de wereld aan een Grand Slam. Angelique Kerber, die vorig jaar de finale won van Pliskova, is als zesde geplaatst.

De strijd om de nummer één positie is ook bij de vrouwen zeer spannend. Simona Halep staat maar vijf punten achter op Pliskova en verdedigt in New York aanzienlijk minder punten dan de Tsjechische.

Tweevoudig verliezend finaliste Victoria Azarenka ontbreekt vanwege haar scheiding. De Wit-Russin wil eerst nog een aantal juridische zaken oplossen voordat zij zich weer volledig op tennis gaat richten.

Verder keert Maria Sharapova, voor het eerst sinds de Australian Open van 2016, terug op een Grand Slam. De Russin, die door een dopingschorsing en blessureleed ver is teruggevallen op de wereldranglijst, ontving een wildcard van de organisatie. Ze heeft een zware loting met een partij tegen Halep in de eerste ronde.

Nederlanders

Bij de mannen is Robin Haase de enige Nederlander in het hoofdtoernooi. Hij beleeft op de US Open een primeur. De Haagse nummer 36 van de wereld heeft voor het eerst een geplaatste status bij een Grand Slam-toernooi. Haase profiteert van de vele afmeldingen en is al 32e ingeschaald. Hij speelt in de eerste ronde tegen de nummer 45 van de wereld, de Brit Kyle Edmund.

Kiki Bertens reist als nummer 24 af naar New York. De Wateringse kwam op de US Open nog nooit verder dan de tweede ronde (2012 en 2015) en verloor vorig jaar in de eerste ronde van Ana Konjuh (3-6, 6-2 en 4-6). In de eerste ronde speelt ze tegen de Griekse Maria Sakkari, de nummer 95 van de wereld.

Ook Richel Hogenkamp en Lesley Kerkhove nemen deel aan het vrouwentoernooi. Hogenkamp staat hoog genoeg op de wereldranglijst om zonder kwalificaties te mogen deelnemen aan de US Open. In de Verenigde Staten bereikte ze vorig jaar de tweede ronde. Ze verloor toen in twee sets van Timea Babos. Nu neemt ze het op tegen Arina Rodionova uit Australië.

Net als Haase en Bertens komt Hogenkamp op maandag in actie. Voor Kerkhove begint de US Open op dinsdag als ze het opneemt tegen de Roemeense nummer 54 van de wereld Sorana Cirstea.

Speeldata

28+29 augustus: eerste ronde mannen en vrouwen

30+31 augustus: tweede ronde mannen en vrouwen

1+2 september: derde ronde mannen en vrouwen

3+4 september: vierde ronde mannen en vrouwen

5+6 september: kwartfinales mannen en vrouwen

7 september: halve finales vrouwen

8 september: halve finales mannen

9 september: finale vrouwen

10 september: finale mannen

Recordwinnaars

Mannen:

Roger Federer, 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Pete Sampras, 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

Jimmy Connors, 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

Vrouwen:

Serena Williams, 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

Chris Evert, 6 (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

Kenner

Oud-tennisser Jacco Eltingh, die vijf keer deelnam aan de US Open, noemt het opmerkelijk dat zoveel titelkandidaten zich hebben afgemeld voor het toernooi. "Het is niet vaak voorgekomen dat, ook op weg naar de US Open, zoveel toppers niet spelen of twijfelen om te spelen."

"Ik kan geen goede verklaring bedenken voor al die blessures. Het komt toevallig in een keer bij elkaar allemaal. Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat dit uitzonderlijk is. Je kan ook niet zeggen dat het door een overvol schema komt, want ze spelen minder toernooien dan ooit."

"Wie dan nu de favorieten zijn? De toppers die er wel zijn. Met Federer en Nadal kan je zeggen dat de oudjes overblijven. Het is anybody’s game."

"Federer heeft de kwaliteit en de kennis om een besluit te nemen om er even tussenuit te gaan om zich optimaal voor te bereiden op de toernooien waar hij wel kan vlammen. Er zijn er maar weinig die dat kunnen. Als hij nog plezier heeft en met name gezond blijft, hoop ik dat hij nog zo lang mogelijk blijft spelen."

Haase

"Het voordeel voor Haase is dat hij in de eerste twee ronden geen geplaatste speler tegenkomt. Dat is een prettige gedachte, maar aan de andere kant kan hij ook van iemand verliezen die lager staat op de wereldranglijst. Als hij speelt zoals in Montreal, kan hij best ver komen."

"Bij de vrouwen zijn een stuk of twaalf dames enorm aan elkaar gewaagd. Loting en vorm van de dag kunnen het verschil maken. Over het algemeen heeft de US Open fysiek zware omstandigheden. Ik denk dat ook dat de fysiek sterke dames hoge ogen zullen gooien. Halep is altijd fit en dat geldt ook voor Kerber. "

"Bertens is aan haar ranking verplicht om twee rondes te winnen. Dan komt ze mogelijk een andere geplaatste speelster tegen en zou ze voor een verrassing moeten zorgen. Dat is voor haar het ideale scenario. Voor Hogenkamp en Kerkhove is elke ronde bij een Grand Slam een finale."

Winnaars laatste tien jaar

Mannen:

2007: Roger Federer

2008: Roger Federer

2009: Juan Martin del Potro

2010: Rafael Nadal

2011: Novak Djokovic

2012: Andy Murray

2013: Rafael Nadal

2014: Marin Cilic

2015: Novak Djokovic

2016: Stan Wawrinka

Vrouwen:

2007: Justine Henin

2008: Serena Williams

2009: Kim Clijsters

2010: Kim Clijsters

2011: Samanta Stosur

2012: Serena Williams

2013: Serena Williams

2014: Serena Williams

2015: Flavia Pennetta

2016: Angelique Kerber