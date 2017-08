Nadal nieuwe nummer één, Bertens stijgt twee plekken op wereldranglijst

De 31-jarige Spanjaard stond in juli 2014 voor het laatst bovenaan de wereldranglijst. In totaal was hij 141 weken lijstaanvoerder.

Afgelopen week haalde Nadal de kwartfinale van het toernooi in Cincinnati. Murray, die sinds november vorig jaar de nummer één was, kwam door een heupblessure niet in actie.

Roger Federer speelde niet in Cincinnati vanwege rugklachten. De Zwitserse routinier staat met een kleine achterstand op de derde plek.

Robin Haase verloor één plek. De Hagenaar is nu de nummer 36 van de wereld. Hij wordt gepasseerd door Adrian Mannarino, die afgelopen week in de eerste ronde in Cincinnati te sterk voor hem bleek.

Bertens

Kiki Bertens stijgt twee plekken op de WTA-ranking. De Westlandse staat sinds maandag op de 25e plek. Ze haalde in Cincinnati de tweede ronde, waar ze verloor van de nummer zeven van de wereld: Johanna Konta.

Simona Halep liet na om als eerste Roemeense de nummer één van de wereld te worden. Door een 6-1 en 6-0 nederlaag tegen Garbiñe Muguruza komt Halep vijf punten te kort om de Tsjechische Karolina Pliskova van de troon te stoten. Muguruza klimt dankzij haar toernooizege van de zesde naar de derde plek.

Richel Hogenkamp valt weer buiten de top honderd. Ze zakt van 97 naar 102. De Doetinchemse verloor zondag de finale van het ITF-toernooi in Leipzig.

Volgende week maandag begint de US Open. Stan Wawrinka en Angelique Kerber zijn de titelverdedigers in New York.