Halep loopt eerste plaats wereldranglijst mis na verlies tegen Muguruza

Halep had bij het hardcourttoernooi in de Verenigde Staten tot aan de finale geen set ingeleverd. Bij winst zou ze voor het eerst in haar loopbaan en als eerste Roemeense de mondiale ranglijst hebben aangevoerd.

Pliskova is sinds medio juli de nummer één van de wereld. Ze nam die plek over van de Duitse Angelique Kerber, die op haar beurt weer profiteerde van de afwezigheid van Serena Williams wegens zwangerschap.

Muguruza, zesde op de wereldranglijst en vorige maand winnares van Wimbledon, gaf Halep in de finale geen schijn van kans. De Spaanse won de eerste set razendsnel na een dubbele break. In de tweede set leverde ze zelfs geen enkele game meer in. De partij duurde slechts 57 minuten.

De finale bij de mannen in Cincinnati staat later zondag op het programma. De Bulgaar Grigor Dimitrov en de Australiër Nick Kygrios strijden vanaf 22.00 uur Nederlandse tijd om hun eerste eindzege in een Masterstoernooi.