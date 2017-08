Halep loopt eerste plaats wereldranglijst mis, primeur voor Dimitrov

Halep begon met een goed gevoel aan de finale van het hardcourttoernooi in de Verenigde Staten, want ze had de hele week nog geen set ingeleverd. Bij winst zou ze voor het eerst in haar loopbaan en als eerste Roemeense ooit de mondiale ranglijst hebben aangevoerd.

Pliskova is sinds medio juli de nummer één van de wereld. Ze nam die plek over van de Duitse Angelique Kerber, die op haar beurt weer profiteerde van de afwezigheid van Serena Williams wegens zwangerschap.

Muguruza, zesde op de wereldranglijst en vorige maand winnares van Wimbledon, gaf Halep in de finale geen schijn van kans. De Spaanse won de eerste set razendsnel na een dubbele break. In de tweede set leverde ze zelfs geen enkele game meer in. De partij duurde slechts 57 minuten.

Dimitrov

De 26-jarige Dimitrov wist het toernooi van Cincinnati te winnen zonder een set in te leveren. De nummer zeven van de plaatsingslijst had in de finale bijna anderhalf uur nodig om Kyrgios in twee sets te verslaan.

Beide spelers stonden voor de eerste keer in de finale van een Masterstoernooi. Kyrgios was in Cincinnati in de kwartfinale te sterk voor de Spanjaard Rafael Nadal, de nieuwe nummer één van de wereldranglijst. De 22-jarige Australiër versloeg in de halve eindstrijd de Spanjaard David Ferrer. Dimitrov hield de Amerikaan John Isner buiten de finale.

Dimitrov won eerder dit jaar de toernooien in Brisbane en Sofia. Hij behaalde zijn zevende ATP-titel in Cincinnati. Kyrgios blijft vooralsnog op drie hoofdprijzen in het ATP-circuit staan.