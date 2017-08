Halep nog één zege verwijderd van nummer één-positie

De Roemeense plaatste zich met speels gemak voor de finale van het hardcourttoernooi in Cincinnati. Met de titel zou ze Karolina Pliskova verdringen van de hoogste positie op de mondiale ranking.

Halep (25) was zaterdag in twee sets veel te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens, die op een wildcard tot de laatste vier wist door te dringen. De nummer twee van de plaatsingslijst zegevierde met 6-2 en 6-1. Halep had na een half uur de eerste set binnen. De tweede set duurde nog wat korter: amper 27 minuten.

Pliskova is sinds medio juli de nummer één van de wereld. Ze nam die plek van Angelique Kerber over. De Duitse stond sinds half mei op nummer één, doordat Serena Williams wegens haar zwangerschap wegviel uit de top van de ranglijst.

Pliskova

Pliskova redde het eerder op zaterdag niet in de halve finales. De 25-jarige Tsjechische moest in twee sets haar meerdere erkennen in de Spaanse Garbiñe Muguruza, de nummer vier van de plaatsingslijst. De onttroonde titelhoudster stapte na nog geen tachtig minuten als verliezer de baan af: 6-3 en 6-2.

Pliskova leverde in de eerste game meteen al haar service in. Dat deed ze in de negende game opnieuw, waardoor Muguruza de eerste set op haar naam schreef.

In de tweede set bleef de Spaanse tennisster de betere speelster, al had ze nog wel vijf matchpoints nodig om de partij te beslissen.

De 23-jarige Muguruza, die eerder dit jaar Wimbledon won, neemt het zondag in de finale voor de vierde keer in het WTA-circuit op tegen Halep. De Spaanse leidt in de onderlinge confrontaties met 2-1.

De finale tussen Halep en Muguruza begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.