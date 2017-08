Kerber en Williams vroeg uitgeschakeld in Cincinnati, ook Zverev onderuit

Kerber verloor na ruim 2,5 uur van Ekaterina Makarova, de nummer 39 van de wereld: 6-4, 1-6 en 7-6 (11). De Duitse nummer drie van de wereld liet in de tiebreak één wedstrijdpunt liggen.

Kerber bereidt zich voor op de US Open, waar ze haar titel verdedigt. Het Grand Slam-toernooi in New York wordt van 28 augustus tot en met 10 september gespeeld.

In navolging van Kerber liet ook Williams zich in de tweede ronde verrassen. De als negende geplaatste Amerikaanse verloor van de Australische kwalificatiespeelster Ashleigh Barty: 3-6, 6-2 en 2-6.

De nederlaag tegen de zestien jongere speelster is voor de 37-jarige Williams een flinke tegenvaller in haar voorbereiding op de US Open. Williams reikte dit jaar op de Australian Open en Wimbledon tot de finale.

Zverev

Bij de mannen werd Zverev verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De 20-jarige Duitser verloor in drie sets van de Amerikaan Frances Tiafoe, de nummer 87 op de mondiale ranglijst: 6-4, 3-6 en 4-6.

De pas 19-jarige Tiafoe was begin juli op Wimbledon nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Robin Haase in de eerste ronde.

Zverev bereidt zich eveneens voor op de US Open, waar de huidige nummer zeven van de wereld nooit verder kwam dan de tweede ronde.