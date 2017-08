Nishikori derde toptienspeler die zich afmeldt voor US Open

De 27-jarige Nishikori heeft een pees gescheurd in zijn rechterpols, meldt zijn management in een verklaring aan ESPN. "Twee dagen geleden hoorde Kei een 'pop' in zijn pols toen hij serveerde bij een training in Cincinnati."

"Nadat we verschillende specialisten hebben geraadpleegd, is het duidelijk dat hij een van zijn pezen heeft gescheurd. Voorlopig is ervoor gekozen om geen operatie te ondergaan. Over een aantal weken zullen we kijken wat de volgende stappen zullen zijn, maar Kei zal zich in ieder geval terugtrekken van alle toernooien in 2017."

Nishikori kampt al enkele maanden met problemen aan zijn rechterpols. Mede daardoor zakte hij dit jaar van de vierde naar de negende plaats op de wereldranglijst.

De Japanner bereikte in 2014 de finale van de US Open, die hij verloor van Marin Cilic. Vorig jaar kwam hij tot de halve finales in New York.

Djokovic

Eerder beëindigden Stan Wawrinka (de nummer vier van de wereld) en Novak Djokovic (de nummer vijf van de wereld) hun seizoen al voortijdig wegens een blessure. Het US Open zal het daarom bij de mannen moeten doen zonder een flink aantal toppers.

Andy Murray (1), Roger Federer (3), Cilic (6) en Milos Raonic (10) trokken zich deze week bovendien geblesseerd terug voor het Masterstoernooi van Cincinnati.

De US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, begint op maandag 28 augustus.