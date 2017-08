Sharapova maakt dankzij wildcard voor US Open rentree op Grand Slam

De Amerikaanse tennisbond maakte donderdag bekend dat de winnares van 2006 een van de speelsters is die een wildcard ontvangt.

Het is echter nog niet zeker of Sharapova op tijd fit is voor de US Open. Twee weken geleden trok de vijfvoudig Grand Slam-winnares zich nog geblesseerd terug bij het WTA-toernooi van Stanford.

De 30-jarige Russische is door een dopingschorsing en blessureleed ver teruggevallen op de wereldranglijst. Ze staat nu 148e op de WTA-ranking en dat zou niet voldoende zijn om rechtstreeks toegelaten te worden.

Meldonium

In april keerde Sharapova terug op de WTA Tour, nadat haar schorsing van vijftien maanden vanwege meldoniumgebruik was verstreken.

Ze deed met wildcards mee aan drie graveltoernooien, maar werd niet uitgenodigd voor Roland Garros. Vanwege een spierblessure moest ze daarna het grasseizoen en ook Wimbledon overslaan.

Sharapova won de US Open één keer. In 2006 won ze in de finale van de Belgische Justine Henin. In 2005 en 2012 reikte ze tot de halve eindstrijd op Flushing Meadows.

De US Open is het laatste Grand Slam-toernooi van het kalenderjaar. Het vindt van 28 augustus tot en met 10 september plaats in New York.