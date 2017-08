Bertens met speels gemak naar tweede ronde in Cincinnati

Bertens had geen kind aan de nummer 49 van de wereld, die fout op fout stapelde. Ze beëindigde de partij met twee aces. Vorig jaar kwam Bertens niet verder dan de eerste ronde.

De 25-jarige Westlandse begon uitstekend en stond binnen een mum van tijd met 3-0 voor. Na een slordige servicegame liet ze de Française nog terugkomen, maar de winst in de eerste set kwam geen moment in gevaar.

In het tweede bedrijf had Dodin geen schijn van kans meer. Ze wekte geen moment meer de indruk nog iets aan de achterstand te willen doen, waarna Bertens de tweede set zonder moeite greep.

Konta

In de tweede ronde staat haar een veel zwaardere opgave te wachten. Daarin is de als zevende geplaatste Britse Johanna Konta de tegenstander.

Bertens speelde bijna drie weken geleden in Bastad haar laatste partij. Ze won toen in de eerste ronde vrij simpel van de Duitse Carina Witthöft, waarna ze zich terugtrok wegens een armblessure.

Het toernooi in Cincinnati kent een bijzonder sterk deelnemersveld. De volledige top tien van de wereld komt in de voorbereiding op de US Open in de Amerikaanse stad in actie.

Het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar begint op 28 augustus.