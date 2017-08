Nadal vanaf volgende week nieuwe mondiale nummer één

De Spanjaard is daar zeker van nadat Roger Federer zich maandag wegens rugklachten afmeldde voor het toernooi van Cincinnati, dat maandag van start gaat. Murray had zich eerder wegens een heupblessure al afgemeld het toernooi uit de Masterserie.

Nadal of Federer zou Murray in Cincinnati voorbij gaan, maar na de afzegging van de Zwitser is Nadal er nu zeker van de koppositie over te nemen.

De Spanjaard had vorige week in Montreal in Canada Murray al af kunnen lossen. Een plek in de halve finale had volstaan, maar Nadal moest in de derde ronde zijn meerdere erkennen in de jonge Canadees Denis Shapovalov.

In Cincinnati heeft Nadal in de eerste ronde een 'bye'. In de tweede ronde stuit hij op de Fransman Richard Gasquet, die maandag te sterk was voor de Australiër John Patrick Smith: 6-4 en 6-4.

141 weken

De 31-jarige Nadal stond in juli 2014 voor het laatst bovenaan de mondiale tennislijst. In totaal voerde de Spanjaard de ranking 141 weken aan.

Federer stond zondag nog in de eindstrijd van Montreal, waar hij zijn meerdere moest erkennen in de Duitser Alexander Zverev. "Ik houd altijd van spelen in Cincinnati", aldus Federer maandag. "Cincinnati heeft de beste supporters van de wereld en ik vind het dan ook heel jammer dat dit jaar niet te kunnen meemaken."

Federer en Murray richten zich op de US Open. Dat vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het jaar start maandag 28 augustus in New York.