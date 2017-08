Haase nadert met 35e plaats hoogste ranking ooit

Hij komt daarmee in de buurt van zijn beste klassering ooit. In 2012 was hij even de nummer 33 van de wereld.

Haase beleefde een primeur in de Canadese stad. Nooit eerder bereikte hij in een toernooi van dit niveau de laatste vier. Roger Federer hield de 30-jarige Hagenaar zaterdag uit de finale.

Halve finale

Haase bereikte de halve finales door achtereenvolgens de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas, de Amerikaan Ernesto Escobedo, de Bulgaar Grigor Dimitrov (nummer 11 van de wereld) en de Argentijn Diego Schwartzman te verslaan.

"Dit is een van mijn mooiste prestaties. De halve finales op een Masterstoernooi halen, dat is niet voor veel spelers weggelegd", zei Haase bij de NOS.

"Mijn zege op Dimitrov was misschien wel een van mijn beste partijen ooit. Ik haalde zo'n hoog niveau. Dit resultaat past wel in mijn huidige seizoen, waarin ik best veel goede spelers heb verslagen. Misschien is dit wel mijn beste seizoen tot nu toe." Deze week speelt Haase op het ATP-toernooi in Cincinnati.

Andy Murray is nog steeds de leider op de ATP-ranking, maar zijn voorsprong op Rafael Nadal en Federer is klein. In de top tien klom de Duitser Alexander Zverev een plaatsje. De winnaar van de finale in Montreal staat nu zevende.

Bertens

Kiki Bertens staat net als vorige week 27e op de WTA-ranking. Karolina Pliskova blijft de mondiale nummer één, voor Simona Halep en Angelique Kerber.

Richel Hogenkamp verloor een plaats en is de nummer 97 van de wereld.