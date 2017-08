Haase 'ontzettend blij' met eerste halvefinaleplek op Masterstoernooi

De 30-jarige Haase knokte zich op het hardcourt van Montreal in drie sets langs de Argentijn Diego Schwartzman en mag het bij de laatste vier opnemen tegen Roger Federer.

"Ik ben ontzettend blij", jubelde de Hagenaar, die een ronde eerder al de Bulgaarse nummer elf van de wereld Grigor Dimitrov naar huis had gestuurd. "Ik heb hier heel wat goede partijen gespeeld, vooral tegen Dimitrov."

"Het is heel lastig om dat niveau dan weer op te pakken en dat lukte me dan ook niet", analyseert hij zijn zwaarbevochten zege op Schwartzman. "Maar ik won wel, omdat ik maar bleef knokken."

Niet makkelijk

Niet alleen Haase, maar ook zijn zestien plaatsen hoger geklasseerde opponent versloeg op weg naar de kwartfinales al een grote naam: Dominic Thiem. "Dat heeft mentaal wel wat met ons gedaan, het vroeg veel van ons."

"Maar we hebben sterke jongens verslagen en stonden hier goed te spelen. Maar om het dan in dit stadium weer te doen en zo de halve finales te bereiken, is niet makkelijk."

Haase, vorige maand ook al halvefinalist in Gstaad, reikte bij zijn 34 eerdere deelnames aan een Masterstoernooi nog nooit verder dan de laatste acht. In 2012 moest hij in de kwartfinales in Monte Carlo buigen voor Novak Djokovic.

Federer

Zaterdag wacht het volgende obstakel voor de mondiale nummer 52: de als tweede geplaatste Federer, die weet dat hij bij toernooiwinst de koppositie op de wereldranglijst weer in het vizier heeft.

"Daar ben ik natuurlijk wel mee bezig", erkent de 36-jarige Zwitser, die volgende week mogelijk met zijn 'eeuwige rivaal' Rafael Nadal om de nummer één-positie gaat strijden in Cincinnati.

"Ik dacht dat het nog wel een paar maanden zou duren, maar nu 'Rafa' uit het toernooi ligt kan ik grote stappen zetten. Maar eerst moet ik me richten op mijn volgende partij, tegen Haase."