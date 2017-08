Nadal loopt nummer één-positie mis door 'kostbare misstap' in Montreal

De 31-jarige Nadal, in juli 2014 voor het laatst de mondiale nummer één, had de halve finales op het Canadese hardcourt moeten bereiken om Andy Murray van de troon te stoten.

In de derde ronde bleek de pas 18-jarige thuisspeler Denis Shapovalov echter een te groot obstakel voor de vijftienvoudig Grand Slam-winnaar. Na bijna drie uur spelen werd het 3-6, 6-4, 7-6 (4) voor de jonge Canadees.

Bij winst had Nadal alleen nog af hoeven te rekenen met de Fransman Adrian Mannarino om zich weer bovenaan de wereldranglijst te nestelen. Hij had de koppositie in totaal al 141 weken in handen.

Misstap

"Dit is zonder meer de vervelendste nederlaag van het jaar", baalt Nadal na afloop van zijn verloren partij tegen de talentvolle Shapovalov. "Hij speelde goed, ik speelde slecht. Dan kun je je tegenstander alleen maar veel succes voor de rest van het toernooi toewensen."

"Het was niet alleen heel vervelend omdat ik van een veel lager geklasseerde speler verloor, maar ook omdat ik de nummer één-positie voor het grijpen had. Dat is natuurlijk nooit makkelijk, maar de loting was me niet slechtgezind. Dit was dus een heel kostbare misstap."

Toch had de ervaren Nadal nog mooie woorden over voor Shapovalov. "Hij had niets te verliezen. Als hij in twee sets had verloren, had hij sowieso al een mooi toernooi achter de rug. Maar winnen was natuurlijk geweldig, petje af. Het is een prachtig verhaal."

Federer

Volgende week mag Nadal op herkansing bij het Masterstoernooi van Cincinnati. Daar kan hij alsnog de koppositie heroveren. De Spanjaard krijgt daar echter wel concurrentie van zijn 'eeuwige rivaal' Roger Federer.

Bij toernooiwinst in Montreal zet de 36-jarige Federer ook weer een flinke stap richting de nummer één-positie. Hij rekende in de derde ronde in drie sets af met David Ferrer (4-6, 6-4, 6-2) en staat in de kwartfinales tegenover een andere Spanjaard, Roberto Bautista Agut.

Niemand voerde de ATP-ranglijst langer aan dan Federer. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar mocht zich in totaal 302 weken de beste van de wereld noemen.

De huidige nummer één van de wereld, Murray, staat voorlopig nog aan de kant met een heupblessure en laat verstek gaan in zowel Montreal als Cincinnati.