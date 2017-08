Murray slaat ook Masters Cincinnati over en richt zich op US Open

"Ik speel altijd met veel plezier in Cincinnati. Ik kijk er naar uit om volgend jaar terug te keren", aldus Murray in een verklaring. De Schot kwam voor het laatst in actie op Wimbledon vorige maand.

Murray raakt deze week zijn koppositie op de wereldranglijst kwijt als het de Spanjaard Rafael Nadal lukt minimaal de halve eindstrijd te bereiken in Montreal.

Murray kampte in aanloop naar Wimbledon al met heupproblemen. De drievoudig Grand Slam-winnaar bereikte nog wel de kwartfinales van het grastoernooi in Londen, maar werd in vijf sets uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey.

De US Open begint op 28 augustus en duurt tot en met 10 september. Murray schreef het Grand Slam-toernooi in New York in 2012 op zijn naam.