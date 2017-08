Haase simpel verder in Montreal, Federer wint eerste partij sinds Wimbledon

Haase begon vrij stroef op baan vijf in de Canadese stad. De 30-jarige Nederlander werd direct gebroken en kwam met 2-0 achter. Haase sloeg echter direct terug en plaatste bij een voorsprong van 5-4 nog eens een break: 6-4.

In de tweede set verloor Escobedo, de nummer 85 van de wereld, direct weer zijn opslag. Haase, de mondiale nummer 52, kwam daarna niet meer in de problemen en trok de partij rap naar zich toe. Hij verspeelde slechts één game.

In de derde ronde neemt Haase, die maandag was begonnen met een overwinning op de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas, het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Duitser Mischa Zverev.

Federer

Roger Federer won in Montreal zijn eerste partij die hij speelde na zijn zege vorige maand op Wimbledon. De 36-jarige Zwitser kende in de tweede ronde nauwelijks moeite met de Canadees Peter Polansky: 6-2 en 6-1.

Federer, die in de eerste ronde een bye had, speelt in de derde ronde tegen de Amerikaan Jack Sock of de Spanjaard David Ferrer.