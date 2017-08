Nadal zou heroveren koppositie wereldranglijst speciaal vinden

"Ik probeer niet te denken aan het veroveren van de eerste plaats op de wereldranglijst. Ik bekijk het van dag tot dag en dan zien we wel wat de uitkomst is", aldus Nadal op de site van tennisbond ATP.

"Maar als het gebeurt, dan zou het natuurlijk speciaal zijn, met alles wat er de afgelopen jaren met mij gebeurd is, de blessures die ik gehad heb."

De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar stond in zijn carrière al 141 weken op de eerste plaats van de ranking, goed voor de zevende plaats aller tijden. In de afgelopen drie jaar zakte hij mede door blessureleed echter ver weg op de wereldranglijst. In juni 2015 viel Nadal zelfs bijna uit de top tien.

Dit jaar begon hij op de negende plaats, nadat hij het seizoen 2016 vroegtijdig beëindigde wegens een polsblessure. Maar de Mallorcaan is inmiddels weer helemaal terug aan de top, met zijn tiende zege op Roland Garros, toernooiwinst in Madrid, Barcelona en Monte Carlo en finaleplaatsen in Miami, Acapulco en bij de Australian Open.

"Ik hoop dat ik in het laatste deel van dit seizoen kan blijven spelen zoals ik in het eerste deel heb gedaan", zegt Nadal, die geen wedstrijden meer heeft gespeeld sinds hij in juli in de vierde ronde van Wimbledon na een thriller van vijf uur werd uitgeschakeld door Gilles Müller.

Federer

Nadal jaagt deze week in Montreal op zijn vierde eindzege bij de Rogers Cup, na 2005, 2008 en 2013. De Spanjaard is in Canada als eerste geplaatst en begint zijn toernooi woensdag in de tweede ronde tegen de Kroaat Borna Coric of de Rus Mikhail Youzhny.

Zijn grootste concurrent is de als tweede geplaatste Roger Federer. Andy Murray, de huidige nummer één van de wereld, heeft zich afgemeld met een heupblessure, terwijl toppers Novak Djokovic en Stan Wawrinka hun seizoen al hebben moeten beëindigen door fysieke problemen.

"Het zou geweldig zijn voor 'Rafa' als hij deze week de eerste plek op de wereldranglijst kan heroveren", zegt Federer over Nadal. "Ik kan me nog goed herinneren dat hij eind vorig jaar geblesseerd was en nu is hij maar een paar wedstrijden verwijderd van de koppositie."

"Ik heb veel respect voor Murray, dus ik zou ook blij voor hem zijn als hij nog een week op één zou blijven, maar Rafa verdient het absoluut na zijn tiende eindzege deze zomer op Roland Garros."