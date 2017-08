'Medicijn in pasta' levert tennisster Errani dopingschorsing op

De 29-jarige Errani, die in februari van dit jaar positief testte bij een controle buiten de wedstrijden om, kreeg het middel vermoedelijk op bizarre wijze in haar bloed.

De moeder van Errani, Flavia, lijdt al enige jaren aan kanker en wordt onder meer met letrozol behandeld. Ze verklaarde dat ze de medicijnen in de keuken bewaart en dat waarschijnlijk een tablet in de pasta terecht is gekomen toen haar dochter op bezoek was.

De onderzoekscommissie vond het verhaal aannemelijk en liet dat meewegen in de strafmaat. Ook het feit dat Errani nooit eerder in opspraak kwam was een argument haar een relatief milde straf te geven.

Letrozol is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om borstkanker te behandelen, maar wordt ook in sportscholen gebruikt in combinatie met anabole steroïden.

2012

Errani is de huidige nummer 98 van de wereld. In 2012 geleden was ze verliezend finalist op Roland Garros en in datzelfde jaar reikte ze tot de halve eindstrijd op de US Open en de kwartfinale van de Australian Open.

In 2013 bereikte Errani met een vijfde plaats op de wereldranglijst haar beste notering tot dusver. Ze nam vorige week nog deel aan het WTA-toernooi van Washington, maar is naar verluidt teruggekeerd naar Italië om tekst en uitleg te geven.

Het Italiaanse antidopingbureau schorste eerder roeier Niccolo Mornati voor vier jaar voor hetzelfde vergrijp.