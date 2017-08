Wawrinka kan titel op US Open niet verdedigen door knieblessure

Wawrinka kampt al enige tijd met problemen aan het gewricht. Hij kreeg onlangs ook al geen groen licht voor de Masterstoernooien van Montreal en Cincinnati.

Wawrinka wordt binnenkort geopereerd. "Het is triest, maar het kon niet anders'', licht hij toe. "Na overleg met mijn team en de dokter hebben we besloten dat dit de beste oplossing is. Op deze manier kan ik fit terugkomen en nog een aantal jaren op het hoogste niveau spelen. Dat was anders twijfelachtig geweest."

Wawrinka begon tijdens het grasseizoen hinder te ondervinden van zijn knie. Op Wimbledon werd de nummer vier van de wereld al in de eerste ronde uitgeschakeld, terwijl hij een paar weken eerder nog de finale bereikte op Roland Garros, waarin Rafael Nadal te sterk bleek.

Voor zijn eindzege op de US Open in 2016 schreef Wawrinka ook al eens de Australian Open (2014) en Roland Garros (2015) op zijn naam. Op Wimbledon kwam hij nooit verder dan de kwartfinales.

Djokovic

Wawrinka is bepaald niet de eerste topper die de 137e editie van de US Open aan zich voorbij moet laten gaan. Eerder trokken Novak Djokovic (schouder) en Marin Cilic (bovenbeen) zich al terug.

Achter de naam van Andy Murray staat nog een vraagteken. De Schotse aanvoerder van de ATP-ranking kan door een heupblessure in elk geval volgende week niet in actie komen in Montreal.

De US Open start op 28 augustus. Vorig jaar trok Wawrinka in de finale na vier slopende sets aan het langste eind tegen Djokovic.