Ook geblesseerde Murray meldt zich af voor Masters Montreal

De 30-jarige Murray is bepaald niet de eerste topper die niet in actie kan komen op het hardcourt in de Canadese stad. Eerder trokken Novak Djokovic (schouderblessure) en Stan Wawrinka (knieklachten) zich al terug.

Daar kwam donderdag ook nog eens de afmelding van Marin Cilic bij. De Kroaat kampt met een bovenbeenkwetsuur.

Murray haalde op Wimbledon nog wel de kwartfinales, waarin hij na vijf sets moest buigen voor de Amerikaan Sam Querrey.

De Schot moet er nu voor vrezen dat hij zijn koppositie op de ATP-ranking kwijtraakt aan Rafael Nadal. Mocht de Spanjaard er in Montreal in slagen om de halve finales te bereiken, dan neemt hij de nummer één-positie in.

Het Masterstoernooi van Montreal begint maandag. Vorig jaar ging de eindzege naar Djokovic. De Serviër verschalkte in de finale Kei Nishikori.