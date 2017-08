Sharapova kampt opnieuw met blessure en trekt zich terug in Stanford

Sharapova had maandag op het Amerikaanse hardcourttoernooi nog haar rentree gemaakt na een dijbeenblessure die haar sinds mei aan de kant hield. Ze was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Jennifer Brady: 6-1, 4-6 en 6-0.

De vijfvoudig Grand Slam-winnares zou het woensdag in de tweede ronde opnemen tegen Lesia Tsurenko uit Oekraïne, maar op advies van haar dokter kwam Sharapova niet in actie te komen.

Het is nog niet bekend of de voormalige nummer één van de wereld later deze maand mee mag doen aan de US Open. Sharapova moet, mits fit genoeg, hopen dat ze van de organisatie een wildcard krijgt.

Meldonium

In april keerde Sharapova terug op de WTA Tour, nadat haar schorsing van vijftien maanden vanwege meldoniumgebruik was verstreken.

Sharapova deed met wildcards mee aan drie graveltoernooien, maar werd niet uitgenodigd voor Roland Garros. Vanwege een spierblessure moest ze daarna het grasseizoen overslaan.