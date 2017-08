Sharapova wint bij rentree na blessure in Stanford

Sharapova kwam sinds medio mei niet meer in actie door een dijbeenblessure. Ze kreeg voor het evenement in Amerika een wildcard na haar schorsing van vijftien maanden vanwege dopinggebruik.

De voormalige nummer één van de wereld kwam in april in Stuttgart voor het eerst sinds haar schorsing in actie. Daarna speelde ze in Madrid en Rome, maar ze kreeg geen wildcard voor Roland Garros. Vanwege haar kwetsuur moest ze het grasseizoen overslaan.

Sharapova is inmiddels weer opgeklommen naar de 171e plaats op de WTA-ranking. Ze heerste tegen Brady (de mondiale nummer tachtig) in de eerste en derde set, maar moest ook nog wel in haar ritme komen.

"Ik merk het wel aan mezelf dat ik een lange tijd geen wedstrijden heb gespeeld. Bovendien tenniste zij heel goed. Maar het belangrijkste voor mij is dat ik nu veel blijf spelen en dat ik het laatste punt van de wedstrijd win. Hoe meer ik speel, hoe beter ik word, dat is het doel", zei Sharapova na afloop.