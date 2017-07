Rus en Lemoine boeken in Bastad eerste WTA-toernooizege in dubbelspel

Het Nederlandse duo versloeg zondag in de finale de Argentijnse Maria Irigoyen en de Tsjechische Barbora Krejcikova in de supertiebreak: 3-6, 6-3 en 10-8.

Het als vierde geplaatste Argentijns/Tsjechische koppel won de eerste set op het Zweedse gravel met 6-3. Lemoine en Rus lieten vijf breakpoints onbenut.

In de tweede set namen Lemoine en Rus een 4-1 voorsprong. Irigoyen en Krejcikova kwamen terug tot 4-3, maar de Nederlandsen pakten de tweede set met 6-3. Een supertiebreak moest de beslissing brengen en daarin waren de Rus en Lemoine de sterksten.

Enkelspel

De 26-jarige Rus, nummer 145 van de wereld, haalde eerder deze week in het enkelspel de tweede ronde in Bastad. Haar dubbelranking is 232.

Lemoine, die een jaar jonger is dan Rus, kwam in de Zweedse stad niet in actie in het enkelspel. Zij is de mondiale nummer 150 in het enkelspel en haar dubbelranking is 192.