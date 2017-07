Haase laat vier matchpoints liggen en strandt in halve finales Gstaad

De 30-jarige Haase moest na drie sets buigen voor de Duitser, die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema had geplaatst. Na bijna tweeënhalf uur stond er 6-3, 6-7 (6) en 6-7 (4) op het scorebord in Zwitserland.

Vorig jaar reikte de Haagse nummer vijftig van de wereldranglijst nog tot de eindstrijd in Gstaad. Toen bleek Feliciano Lopez te sterk, net als Mikhail Youzhny in 2013.

Haase won vijf jaar geleden voor het laatst een ATP-toernooi. In zowel 2011 als 2012 ging hij met de titel aan de haal in het Oostenrijkse Kitzbühel. Sindsdien verloor hij twee keer in Gstaad en één keer in Wenen (2013).

​Tiebreaks

Zaterdag schoot Haase uit de startblokken tegen qualifier Hanfmann. De nummer zes van de plaatsingslijst nam al snel een 4-0 voorsprong, maar liet de Duitser terugkomen tot 4-3. Daarna stelde de Nederlander alsnog orde op zaken en trok hij de eerste set naar zich toe.

In het tweede bedrijf ging het lange tijd gelijk op en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin had Haase twee matchpoints, maar de 25-jarige Duitser weigerde zich gewonnen te geven en sleepte er nog een derde set uit.

Ook in de beslissende set gaven beide spelers elkaar nauwelijks iets toe en moest een tiebreak uitsluitsel brengen, nadat Haase bij een stand van 6-5 opnieuw twee matchpoints onbenut liet en zijn Duitse opponent liet ontsnappen. De Hagenaar werd vervolgens slechts vier punten gegund door Hanfmann.

De Italiaan Fabio Fognini of Roberto Bautista Agut uit Spanje is zondag de tegenstander van Hanfmann in de Roy Emerson Arena. Vorige week was Kiki Bertens nog de beste bij het WTA-toernooi in Gstaad.