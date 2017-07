Haase verrast Goffin en plaatst zich voor halve finales in Gstaad

De 30-jarige Hagenaar was in de kwartfinales in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste David Goffin: 7-5 en 6-1. De partij duurde een uur en twintig minuten.

De Hagenaar speelt zaterdag om een plek in de finale tegen de Duitse qualifier Yannick Hanfmann, die verrassend te sterk was voor de Portugees Joao Sousa.

De Nederlandse nummer vijftig van de wereldranglijst begon goed aan de partij op het Zwitserse gravel. Hij plaatste een snelle break, maar moest vervolgens zelf ook zijn opslagbeurt inleveren.

Een sterke returngame van Haase (op 6-5) zorgde daarna alsnog voor de setwinst van de Nederlander.

Overtuigend

Het verzet van de 26-jarige Goffin was gebroken en Haase ging, met krachtige passeerslagen, nog beter spelen.

Haase won in drie onderlinge duels nog nooit van Goffin maar bracht daar met een overtuigende tweede set verandering in.

Vorig jaar bereikte Haase de finale van het Zwitserse graveltoernooi. Daarin verloor hij toen van Feliciano Lopez. Ook in 2013 bereikte Haase de finale in Gstaad. Toen was de Rus Mikhail Youzhny te sterk.

Ontspannen

Haase zei na afloop tegenover NUsport dat hij gedurende de wedstrijd steeds beter ging spelen. "De eerste paar games waren matig, maar daarna ging ik meer ontspannen."

Hij erkende dat Goffin nog niet helemaal de oude was na de blessure die hij opliep op Roland Garros. De Belg ging onderuit op het Grand Slam-toernooi en miste vervolgens het hele grasseizoen.

"Aan bepaalde slagen van hem merkte ik wel dat hij nog niet dezelfde speler is als begin van het jaar, toen ik nog twee keer van hem verloor." Zowel in Doha als in Rotterdam bleek de Belg eerder dit jaar nog te sterk.

Dat Haase nu voor de vierde keer de laatste vier haalt in Gstaad ligt volgens hem aan de voor hem gunstige omstandigheden bij het Zwitserse toernooi.

"Deze baan ligt mijn spel goed. Het harde gravel in combinatie met de hoogte hier zorgt ervoor dat de bal hoger stuit. Dat vind ik fijn, omdat ik met veel topspin speel."