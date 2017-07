Geblesseerde Bertens trekt zich terug voor tweede ronde in Bastad

Bertens heeft last van haar arm nadat ze dinsdag in de eerste ronde op het Zweedse gravel nog overtuigend te sterk was voor de Duitse Carina Witthöft (6-1 en 6-4).

Tijdens haar partij tegen Witthöft kreeg Bertens al last van haar arm. Ze schrijft op haar website dat ze er sprake is van overbelasting.

De overbelasting komt op een vervelend moment, want Bertens was na een dramatisch grasseizoen weer in vorm op gravel. Vorige week won ze in Zwitserland het WTA-toernooi van Gstaad.

Rus

Bertens was als zesde geplaatst in Bastad en was op papier zwaar favoriet tegen qualifier Krejcikova, die 138e staat op de wereldranglijst. De Wateringse is de mondiale nummer 35.

Door het terugtrekken van Bertens zijn er geen Nederlanders meer actief in Bastad. Arantxa Rus verloor woensdag in de tweede ronde in twee sets van de Tsjechische Katerina Siniakova: 7-6 (3) en 6-4.